“شوكة” سمكة تؤدي إلى بتر ذراع طاهٍ صيني 

2021/06/02 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسببت سمكة في بتر الذراع اليسرى لطاهٍ صيني بعد إصابته ببكتيريا خطيرة جراء ثقب إصبعه أثناء إعدادها للطهي.وأفادت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية بأن “طاهيا صينيا يُدعى لي (20 عاماً) من […]

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