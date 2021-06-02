"الوزراء" العراقي يعلن إعادة العمل في 444 مشروعًا متوقفًا

2021/06/02 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن إعادة العمل بـ 444 مشروعاً متوقفاً ومتلكئا.وكشف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، عن المشاريع المتلكئة التي تم إنجازها في ذي قار ومحافظات أخرى خلال المدة الماضية، بحسب …

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