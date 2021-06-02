العراق: خسائر القطاع السياحي خلال العامين الماضيين تصل إلى 3 مليارات دولار

2021/06/02 | 21:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، تعرض القطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين إلى خسائر كبيرة تصل إلى 3 مليارات دولار.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء …

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