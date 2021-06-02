2021/06/02 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

ظهر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير.

ووقع أنشيلوتي على العقود، في حضور رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، على عقد يمتد حتى صيف 2024.

وكان ريال مدريد قد نجح في التفاوض مع إدارة إيفرتون الإنجليزي، للتخلي عن كارلو أنشيلوتي، من أجل قيادة الميرنجي في ولاية ثانية.

وكانت الولاية الأولى لأنشيلوتي مع الميرنجي في صيف 2013، واستمرت عامين حتى 2015، قاد خلالها الفريق في 119 مباراة، حقق 89 انتصارًا، و14 تعادلًا و16 هزيمة.

وحصد أنشيلوتي مع ريال مدريد، لقب دوري الأبطال، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، وعلى المستوى الفردي حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم لموسم 2013-2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشيلوتي: 6 سنوات غيرتني كثيرا.. وهذا رأيي في عودة رونالدو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنشيلوتي: 6 سنوات غيرتني كثيرا.. وهذا رأيي في عودة رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).