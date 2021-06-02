العمليات المشتركة العراقية ترد على اردوغان

2021/06/02 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، الاربعاء، انباء تواجد حزب العمال الكردستاني في منطقة مخمور بمحافظة نينوى، مؤكدا ان المنطقة تقع تحت مسؤولية الجيش العراقي.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "منطقة مخمور تقع تحت مسؤولية الفرقة 14 التابعة للجيش العراقي، وتحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وجميع ادارة الامن مسؤولية قيادة العمليات المشتركة".

وبين إن " ادارة الملف الامني لمنطقة مخور مسؤولية العمليات المشتركة التي تعمل على مطارة الارهابين في المنطقة"، موضحا ان "انباء تواجد حزب العمال الكردستاني غير صحيحة".

ولفت إلى أنه "يوجد منطقة بين حرس الاقليم وبين الفرقة 14 وسلسة جبلية تدعى بسلسة جبال قرة جوخ، والتي استطاع ان يتخندق فيها الارهابيين، وهنالك عمل كبير من خلال مراكز التنسيق المشترك بين المشتركة والبيشمركة لمطاردة الارهابين في المنطقة".

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وصف، في وقت مبكر من اليوم، منطقتي قنديل ومخمور في شمال العراق، اللذين ينتشر فيهما حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، بأنهما "حاضنات لتفريخ الإرهابيين".

ونقلت قناة "TRT" التركية عن أردوغان قوله: إن "قنديل ومخمور في شمال العراق حاضنات لتفريخ الإرهابيين"، مضيفاً "سيرون ويدركون قيمة تركيا التي عقدت العزم على تجفيف مستنقع قنديل".

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