مصرف لبنان يعلق قرار سحب الدولار من المصارف على سعر 3900 ليرة

2021/06/02 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مصرف لبنان، عن تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وفي بيان وجهه إلى المصارف العاملة في لبنان، قال إنه "بعد أن تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/20122020 اليوم، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار استنادا لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى".المصدر: روسيا اليوم

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