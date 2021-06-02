قسد تعتقل 200 ارهابي

2021/06/02 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من اعتقال 200 ارهابي خلال الـ 6 اشهر.

وقال الناشط السياسي شيمار حمو لـPUKmedia: انه خلال الـ 6 اشهر، من العام الجاري، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية " قسد" من توجيه ضربات قاصمة لمجاميع داعش الارهابية، لافتة الى ان القوات اعتقلت خلال المدة المذكورة اكثر من 200 ارهابي في مناطق دير الزور.

واضاف: ان القوات تمكنت ايضا من اعتقال 7 قادة بارزين لداعش كما قتلت 70 ارهابي، لافتا الى ان عصابات داعش الارهابية حاولت اكثر من مرة تنظيم صفوفها في دير الزور، لتنفيذ عمليات ارهابية، كما ان التحالف الدولي المناهض لداعش قصفت عدة مرات طرق الارهابيين في دير الزور.

PUKmedia خاص

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