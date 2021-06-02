اخماد حريق مصفى طهران

2021/06/02 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب العلاقات العامة في مصفى طهران اي عملية تخريبية وراء الحريق في احدى انابيب النفط.

ونشب حريق مساء اليوم الاربعاء قرب مخازن مصفاة نفط الشهيد تنكويان جنوب طهران اثر انفجار بأحد خطوط الطوارئ للغاز الطبيعي المسال، دون رصد خسائر بشرية.

واعلن رئيس مركز القيادة والتحكم في شرطة الوقاية بطهران: قبل بضع دقائق ، تم إرسال بلاغ عن حريق في مصفاة طهران في شهر ري إلى مركز الطوارئ.

وقال: رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ ورجال الإطفاء والشرطة موجودون بالفعل في مكان الحادث.

وبعد ساعة من الحادث أعلن مدير لجنة الأزمات والطوارئ في مدينة طهران، انه تمت السيطرة على مصدر تسرب الغاز في مصفاة النفط، موضحا انه لم ينتج عن الحادث أية خسائر بشرية.

PUKmedia عن وكالات

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