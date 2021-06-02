لجنة الطاقة تكشف السبب الحقيقي لارتفاع الدولار وتفصح عن سر خطير يتبعه البنك المركزي

2021/06/02 | 21:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية غالب محمد علي، الاربعاء، عن وجود فساد هائل في البنك المركزي العراقي، مؤكدا ان المحافظ لا يستطيع السيطرة على سعر صرف الدولار لان الاحزاب هي التي تستفيد من ارتفاع سعر الصرف.

وذكر علي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (6 حزيران 2021)، ان "يوجد فساد هائل في البنك المركزي ومحافظ البنك لا يستطيع السيطرة على سعر الدولار او تثبيت السعر بسبب وجود عدد من الاحزاب والكتل السياسية الكبيرة في العراق المستفيدة من ارتفاع سعر الصرف."

واضاف ان "العراق كدولة يبيع الدولار الواحد بـ 1450 دينار الى البنك المركزي، ولكنه يباع في السوق بـ 1500 الف دينار.

واوضح، ان "الدولة لا تستفيد من هذا الفرق، ولا يستفيد منها المواطن العراقي، بل يذهب جزء منها الى البنوك والاحزاب السياسية، وعلى البنك المركزي تثبيت السعر في السوق عند 1450 دينار، لا ان يتم البيع بشكل عشوائي".

وتابع، ان "البنك المركزي يخضع بصورة كاملة لاحزاب كثيرة والمحافظ واقع تحت سيطرة هذه الاحزاب".

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