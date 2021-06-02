حريق ضخم بمصفاة نفط جنوب طهران

2021/06/02 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حريقاً ضخماً اندلع في مصفاة بجنوب العاصمة طهران الأربعاء، ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال مسؤول للتلفزيون الرسمي: “بدأ الحريق في خط الغاز الطبيعي المسال بمصفاة تندكويان في طهران”.

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