2021/06/02 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ناقشه مع وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته للمحافظة وأهم أهداف الزيارة. وقال الخفاجي للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم ما دار بين الخفاجي والغانمي..



الاتفاق على خارطة طريق لحل ازمة ذي قار المركز الخبري الوطني.

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