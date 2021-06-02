"الوزراء" العراقي يعلن إعادة العمل في 444 مشروعًا متوقفًا

2021/06/02 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء

العراقي، عن إعادة العمل بـ 444 مشروعاً

متوقفاً ومتلكئا.

وكشف المتحدث باسم الأمانة العامة

لمجلس الوزراء حيدر مجيد، عن المشاريع

المتلكئة التي تم إنجازها في ذي قار

ومح

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