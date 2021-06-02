اردوغان يهدد باستهداف مخيمات اللاجئين في العراق

2021/06/02 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اليوم الاربعاء باستهداف مخيمات

اللاجئين في داخل العراق بحجة تشكيلها

ملاذا امنا للمسحلين الاكراد.

وقال اردوغان لمحطة تلفزيون تي ار تي

التركية الحكومية ان مخيم مخمور

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