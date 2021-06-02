تنظيف نهر الرشدية في كربلاء

2021/06/02 | 21:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي , صباح اليوم

الأربعاء , جولة ميدانية في منطقة

(البوبيات) الذي يمر بها نهر (الرشدية)

مؤخر جدول الحسينية احد الج

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