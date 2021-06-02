2021/06/02 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي: تقرير اللجنة كشف عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:45

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