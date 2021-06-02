2021/06/02 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اختتمت الثلاثاء الفائت الدورة الرابعة والسبعون لجمعية الصحة العالمية التي عُقدت افتراضيا تحت شعار “إنهاء هذه الجائحة، ومنع الجائحة التالية”.



وفي كلمة الختام قال د.



تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: “إحدى التوصيات التي أعتقد أنها ستبذل قصارى الجهود لتعزيز كل من منظمة الصحة العالمية والأمن الصحي العالمي هو التوصية بمعاهدة تكفل التأهب لمواجهة الجائحة والاستجابة لها، وهذا يمكن أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في دورتها السنوية الرابعة والسبعين منظمة الصحة العالمية.. أولويات المراكز الرأسمالية تجعلها تراوح مكانها - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في دورتها السنوية الرابعة والسبعين منظمة الصحة العالمية.. أولويات المراكز الرأسمالية تجعلها تراوح مكانها - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).