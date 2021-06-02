الاستثمار تعلن موعد استئناف بيع شقق بسماية: كمية الطلبات كانت سبب التوقف  

2021/06/02 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت هيئة الاستثمار الوطنية، الأربعاء، توقيت إعادة فتح عملية البيع لشقق مجمع بسماية السكني بعد توقفها في وقت سابق، فيما أشارت إلى أن منحها للفرص الاستثمارية يعتمد على عاملين.

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وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 حزيران 2021)، إن "سبب توقف بيع شقق بسماية في وقت سابق يعود الى نفاد الشقق في المجمع بسبب كمية الطلبات التي قدمت لشرائها"، مبينة ان "توقيت إعادة بيع الشقق يشترط أن تكون متاحة من جديد".

وبشأن الطريق الخاص ببسماية، أكدت النجار أن "الطريق ضُمن في موازنة 2021 وسوف ينفذ ضمن تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان"، مشيرة الى أن "هناك تنسيقا بين الهيئة والوزارة بشأن الطريق والشركة بدأت بالعمل".

وعن منح فرص استثمارية، أكدت النجار أن "الهيئة تطبق آلية معينة عند منح الفرص الاستثمارية"، لافتة الى أن "ذلك يكون عن طريق الاعلان عن طرح المشروع للاستثمار، واحالته الى لجنة مكونة من الجهة المالكة والجهة القطاعية وهيئة الاستثمار للتأكد من وجود منافسة وشفافية، وأن لا يقتصر على مستثمر معين".

وتابعت أن "مشكلة الاستثمار في العراق هي أن القانون لم يطبق سابقا"، موضحة أن "منح الفرصة الاستثمارية يتوقف على الشفافية والمنافسة بعد ادخال الجهة المالكة والقطاعية".

وأشارت الى أن "الهيئة كانت سابقا تمنح إجازات استثمارية دون الرجوع الى الجهة المالكة او القطاعية، حيث تمنح للمستثمر الذي يتوجه للجهة القطاعية والجهة المالكة للموافقة على الارض وعلى التصميم"، موضحة أن "منح الإجازة حاليا متوقف على موافقة جميع الجهات المذكورة ليتم بعد ذلك الاعلان عن المشروع الاستثماري واحالته للمستثمر للمباشرة بالعمل فورا دون الانتظار لسنوات بسبب عدم حصوله على الموافقات الرسمية".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، الأسباب والدوافع التي تقف وراء إيقاف بيع شقق مشروع بسماية السكني في بغداد.

وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 نيسان 2021)، إن "هناك طلبا إضافياً على شراء شقق بسماية أكثر من الموجود الممكن بيعه عن طريق مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة ومعرض بغداد الدولي"، موضحة "لدينا طلب يصل عدده إلى أربعين ألفاً والمتوفر للبيع 17 ألف حالياً".

وأضافت، أن "الإيقاف جاء لتنظيم عملية البيع ، ولن يلبى جميع الطلب الحالي لأن الزخم شديد للغاية ولا يمكن توفير الطلبات كاملة".

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية خاطبت مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة بإيقاف ترويج معاملات قروض شراء شقق بسماية بنظام الأقساط.

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