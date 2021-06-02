الاتحاد الوطني واليونان يبحثان تطوير العلاقات

2021/06/02 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل اليوم الأربعاء (2/6/2021) القنصل العام اليوناني في الاقليم الدكتور ستافورس كيمرس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور اهم واخر التطورات في اقليم كوردستان والمنطقة واهم المتغيرات واكدا على ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين شعب كوردستان واليونان بما يلبي تطلعات الشعبين.

واعد الجانبان برنامجا مشتركا لتنمية العلاقات في مجالات التعليم والاقتصاد والتراث والسياحة خصوصا في ظل وجود تشابه بين التراث والطبيعة وتوجهات الطرفين حول الاهتمام بتلك المجالات.

كما وناقش الجانبان ايلاء اهتمام بالمواطنين الكورد الذين يعيشون في المهجر التي اعتبرت فرصة لتمثيل القضية الكوردية وتعريف العالم بكوردستان وهي خطوة لتبادل الاراء والافكار خدمة للمبادئ الانسانية.

PUKmedia عن مكتب العلاقات

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