كونتي وزيدان.. أبرز المدربين العاطلين عن العمل في أوروبا

2021/06/02 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت سوق انتقالات المدربين بعض التحركات المثيرة للاهتمام في كرة القدم الأوروبية مؤخراً، حيث رحل الكثير من المديرين الفنيين عن أنديتهم سواء خلال الموسم المنقضي أو بعد انتهائه، وهو ما دفع خمسة مدربين من الطراز الرفيع يبحثون عن وظيفة في الوقت الحالي.

إقرأ أيضاً:توتنهام يجرى اتصالات بالإيطالي كونتيونشرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الأربعاء قائمة مختصرة لأبرز المدربين غير المرتبطين بأي تعاقدات في الوقت الحالي.

أنطونيو كونتي رحل كونتي عن فريق إنتر ميلان بعد أسابيع فقط من قيادته الفريق لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي غاب عنه 11 عاماً.

وتردد أن السبب في رحيله يكمن في شعوره بالإحباط بسبب نقص الأموال المتاحة له لإبرام صفقات جديدة في الموسم المقبل.

ويمتلك كونتي سجلاً تدريبياً حافلاً، حيث سبق له تدريب المنتخب الإيطالي، كما قاد يوفنتوس للفوز بالدوري الإيطالي ثلاثة مواسم متتالية، وتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، حينما كان مدربا لتشيلسي.

وربطت تقارير إخبارية كونتي بتدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الموسم المقبل.

فرانك لامبارد بدأ لامبارد مهمته مع تشيلسي الإنجليزي في يوليو (تموز) 2019 في ظروف صعبة، حيث كان يتعين عليه الاعتماد على العناصر الشابة بالفريق، في مواجهة حظر الانتقالات الذي كان مفروضاً على النادي في ذلك الوقت.

ورغم ذلك، بعد أن تم السماح له باستثمار 200 مليون جنيه إسترليني (71ر282 مليون دولار) في المواهب الجديدة، لم يكن قادراً على تحقيق النتائج المرجوة، لتتم إقالته في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليخلفه الألماني توماس توخيل الذي قاد تشيلسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وارتبط لامبارد بتدريب فريق بورنموث ومنتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاماً في أعقاب رحيله مباشرة، قبل أن تشير تقارير إلى أنه بات المرشح المفضل لخلافة المدرب المخضرم روي هودجسون في قيادة فريق كريستال بالاس.

زين الدين زيدان قرر زيدان إنهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد الإسباني الشهر الماضي، بعدما خرج الفريق الملكي خال الوفاض خلال الموسم المنقضي، وفقد لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني اللذين توجا به مع المدرب الفرنسي في موسم 2019-2020، بعد عودة (زيزو) لملعب سانتياغو برنابيو في مارس (آذار) 2019.

وبعدما رحل عن الريال في ولايته الأولى عام 2018، عقب تتويجه بثلاثة ألقاب متتالية بدوري الأبطال، بالإضافة لحصوله على الدوري الإسباني، ربما يختار زيدان فترة راحة، ولكن في حال مغادرة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فربما تكون مكانة زيدان جاذبة لملاك نادي العاصمة الفرنسية.

نونو إسبيريتو سانتو بعد أن شق طريقه بنجاح في عالم التدريب مع فريق ريو آفي وبورتو البرتغاليين، وأعقبها مسيرة جيدة مع بلنسية الإسباني، رسخ نونو إسبيريتو نفسه كنجم صاعد في إنجلترا.

وقاد المدرب البرتغالي فريق وولفرهامبتون للعودة مجدداً للدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسمه الأول مع الفريق، ثم حصل على المركز السابع بترتيب المسابقة في الموسمين التاليين.

قرر نونو إسبيريتو بالاتفاق مع النادي الإنجليزي الانفصال بنهاية الموسم المنصرم، الذي جاء مخيبا للآمال – بمعاييرهما – والذي كان سببا فيه الغياب الطويل للمهاجم المصاب راؤول خيمينيز.

و ذكرت تقارير أن نونو جذب اهتمام إيفرتون وكريستال بالاس الإنجليزيين بالإضافة إلى لاتسيو الإيطالي، الذي يبحث عن بديل لمدربه سيموني إنزاغي.

رافاييل بينيتيز بينيتيز عاطل عن العمل منذ أن أنهى فترة تدريبه المربحة في نادي داليان الصيني في يناير (كانون الثاني) الماضي.

لم يخف المدرب الإسباني رغبته في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بعد انفصاله عن نيوكاسل في صيف 2019، بعد أن فشل في حل خلافاته مع مايك آشلي، مالك النادي.

تولى ستيف بروس تدريب نيوكاسل خلفا لبينيتيز، وفي ظل عدم إتمام عملية بيع النادي، التي طال انتظارها، حتى الآن، فإن احتمال عودة المدرب الفائز سابقاً بدوري الأبطال يبدو بعيداً، على المدى القصير على الأقل.

ارتبط بينيتيز بتولي تدريب سيلتيك الإسكتلندي في وقت سابق من العام الحالي، كما تم اختيار مدرب ليفربول وتشيلسي وريال مدريد السابق أيضاً كمرشح لقيادة توتنهام وإيفرتون.

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