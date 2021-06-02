الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2021/06/02 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الجاري. وقال المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “باشر مصرف الرافدين بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران عن طريق […]

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