2021/06/02 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لضمان مصالحنا"..السودان يراجع اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية

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