اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران

2021/06/02 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة المالية / هيئة التقاعد

الوطنية اليوم الاربعاء 2 حزيران ٢٠٢١

برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري

لشهر حزيران الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم انه

على إدارات مصرفي الرشيد والرا

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