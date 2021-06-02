الكعبي يتحدث عن الفساد داخل وزارة الكهرباء: هدر تجاوز الـ 8 مليارات دولار

2021/06/02 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار، فيما لفت الى وجود 5 دعاوى ما زال التحقيق فيها مستمراً.وقال […]

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