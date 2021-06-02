2021/06/02 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف ملابسات جريمة قتل مواطن على يد زوجته في البصرة

بعد ورود إخبار عن جريمة قتل مواطن في منطقة مزارع اللحيس، تم على الفور تشكيل قوة من مركز شرطة الزبير والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم كشف ملابسات الجريمة، وتم التعرف على الجانية (زوجته) بوقت قياسي وإلقاء القبض عليها وضبط أداة الجريمة (بندقية كلاشنكوف) ، وبعد التحقيق معها اعترفت أن سبب ارتكابها الجريمة بداعي الثأر لقتل المجنى عليه ولدها قبل تسعة أشهر ودفنه بالمزرعة وعلى أثرها قامت باطلاق النار عليه ودفنه قرب ولدها في نفس المكان ، وتم حفر المكان وإخراج الجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها الى القضاء،

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