الحشد يعالج تحركات لداعش بالتنسيق مع الجيش شرق صلاح الدين

2021/06/02 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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مدفعية #اللواء_٥٢_بالحشد_الشعبي تعالج تحركات لداعش بالتنسيق مع الجيش شرق #صلاح الدين

🔹عالجت مدفعية #اللواء_٥٢_بالحشد_الشعبي، الأربعاء، تحركات لفلول داعش الإرهابي شرق #صلاح الدين.

🔹جاء ذلك بعد رصد تحركات لفلول داعش الإرهابي في #الزركة غرب #طوزخورماتو، حيث قامت مدفعية اللواء ٥٢ بمعالجة تلك التحركات بالتنسيق مع الجيش العراقي.

#مديرية_الإعلام

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