2021/06/02 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي: لجنة الأمر النيابي 62 عرضت تقريرا تضمن أرقاماً دقيقة تخص عمل وزارة الكهرباءالكعبي: تقرير اللجنة كشف عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).