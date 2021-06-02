البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع بوتين قضية الهجمات الإلكترونية

2021/06/02 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قضية الأمن السيبراني في ظل الهجوم الإلكتروني على شركة "JBS" لتصنيع اللحوم.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "نتوقع أن قضية الأمن السيبراني سيمثل إحدى القضايا التي سيبحثها الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين خلال القمة المقرر عقدها بعد أسبوعين".وأضافت بساكي أن بايدن "بدأ مراجعة عملياتية استراتيجية لحل قضية التهديد المتزايد من برمجية الفدية، والتي تشمل 4 اتجاهات للعمل"، بما في ذلك تخريب البنية التحتية لهذه البرمجية ومنفذي الهجمات.وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن إدارة بايدن لا تستبعد أي إجراءات في ما يخص الرد على مثل هذه الهجمات.وسبق أن زعمت شركة "JBS" بأن شبكاتها الإلكترونية لذراعيها في الولايات المتحدة وأستراليا تعرضت لهجوم من قبل مجموعة هاكرز يختبؤون في روسيا.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية لا تمتلك أي معلومات حول منفذي الهجوم، لكنها مستعدة للنظر في طلب من الطرف الأمريكي حول الحادث في حال تقدمت الولايات المتحدة به.المصدر: RT

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