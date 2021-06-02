2021/06/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النعيمي : الضرب بالشيش وتناول سم الأفاعي بدون أذى كرامة ربانية (كلام الناس) يسلط الضوء على طرق الصوفية في العراق تكريت – سعدون الجابري في احدث حلقة من برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) تم تسليط الضوء على موضوع (التصوف والصوفية في العراق) ، وتوجه فريق عمل البرنامج في رحلته البحثيه الى محافظة صلاح […]

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