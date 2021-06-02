2021/06/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وينسلت: زوجي أب مثالي { لندن – وكالات – كشفت النجمة كيت وينسلت أن زوجها إدوارد أبيل سميث، هو أب خارق ويمضي معظم وقته في المنزل، وقد مضى على زواجهما 9 سنوات، ولهما إبن في السابعة من عمره.وقالت عن زوجها أنه يهتم بعائلته وهو شريك حياة إستثنائي للغاية، كما كشفت أن زوجها يعاني من عسر في […]

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