2021/06/02 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة تتابع صحة النوّاب والمانع بغداد – الزمان تابع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم الحالة الصحية للشاعر العراقي مظفر النوَّاب الذي يرقد في المستشفى الجامعي بمدينة الشارقة الإماراتية، و أجرى مكالمة مع سفير دولة العراق في الإمارات العربية المتحدة لزيارة النواب والوقوف على متطلبات علاجه ومتابعة وضعه الصحي أولاً بأول ، واكد السفير العراقي […]

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