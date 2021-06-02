رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا: الخلافات وصلت لنقطة قابلة للحل

2021/06/02 | 22:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي أن وفود القوى العالمية المشاركة في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ستعود إلى بلدانها لإجراء مزيد من المشاورات بشأن سبل “التعامل مع الخلافات”.

وقال عراقجي في تصريحات من فيينا إن وفود طهران ومجموعة أربعة زائد واحد وهم الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ستعقد اجتماعا نهائيا للجنة المشتركة، مضيفا أن الخلافات وصلت إلى نقطة يعتقد فيها الجميع أنه ليس من المستحيل حلها لكن مع احترام المواقف الإيرانية الثابتة على حد قوله.

واوضح عراقجي إلى أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة سيعقد على الأرجح قريباً، لافتاً إلى أن الوفد الإيراني سيعود إلى فيينا بعد مشاورات في طهران.

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