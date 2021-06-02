محنة - عباس علي العلي

2021/06/02 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي فصليةتحت بند قانون الشرفيةاللا شرفيةيسوقها الفحل الكبير بفخرللمقصلةيرتدي شاربين علامة الذكورةكفزاعة مهيبةفي المزرعةفي كل خطوة تقطعها للموت حفرت قبرا للأماني التي كانتوللأحلام المستترةتدفن إنسانيتها مرغمةتتنفس بلا صوتوتنظر بلا هدفلا تسمع ولا يسمعها أحدإنها الفصلية*****ينزعون منها الروح كما تنزع عن الخرافصوفها الثمينيرسلوها ......





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