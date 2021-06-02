2021/06/02 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقدمت احدى النساء في محافظة البصرة، الأربعاء، على قتل زوجها عبر سلاح "كلاشنكوف".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت شرطة قضاء الزبير في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 حزيران 2021)، أنه "بعد ورود إخبار عن جريمة قتل مواطن في منطقة مزارع اللحيس، تم على الفور تشكيل قوة من مركز شرطة الزبير والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم كشف ملابسات الجريمة، وتم التعرف على الجانية (زوجته) بوقت قياسي وإلقاء القبض عليها وضبط أداة الجريمة (بندقية كلاشنكوف)".

وأضاف البيان أنه "وبعد التحقيق معها اعترفت أن سبب ارتكابها الجريمة بداعي الثأر لقتل المجني عليه ولدها قبل تسعة أشهر ودفنه بالمزرعة وعلى أثرها قامت باطلاق النار عليه ودفنه قرب ولدها في نفس المكان".

وأكد البيان أنه "تم حفر المكان وإخراج الجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها الى القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل مثيرة بعد إقدام سيدة على قتل زوجها عبر ’كلاشنكوف’ بالبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل مثيرة بعد إقدام سيدة على قتل زوجها عبر ’كلاشنكوف’ بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).