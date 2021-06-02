بسبب خلاف مع اهل زوجها.. شخص يطلق 13 رصاصة صوب امرأة في واسط ويرديها قتيلا

2021/06/02 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف قسم مكافحة الاجرام في واسط، الاربعاء، عن جريمة قتل امرأة في منطقة البتار شمالي المحافظة.

وقال قسم المكافحة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 حزيران 2021)، انه "تم العثور على امرأة مقتولة داخل دارها بعد اصابتها بـ 13 اطلاقة نارية من بندقية كلاشنكوف من قبل شخص مجهول".

واضاف البيان، انه "بعد جمع المعلومات والتحري تم التعرف على القاتل الذي القي القبض عليه، وكذلك تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف".

واشار الى انه "تم تدوين اقواله واعترف بقتل المجنى عليها بسبب خلافات مع اهل زوجها، واجري كشف الدلالة والذي جاء مطابقا لواقع الجريمة المرتكبة".

N.A

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