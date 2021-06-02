العراق: العشائر تحدد مايقارب الـ50 مليون للفصل في قضايا التهديد والتشهير على منصات التواصل الاجتماعي

2021/06/02 | 22:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارشيف

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منذ 29 دقیقة

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وضعت عشائر ديالى، الاربعاء، بنود للحد من قضايا التواصل الاجتماعي من تشهير وتهديد واساءة، لتصل عقوبة الفصل من 25 الى 50 مليون دينار عراقي.

وقال مدير شؤون العشائر العميد علي الربيعي في تصريح لـ NRT عربية، (2 حزيران 2021)، انه "اتفقنا بوضع حدود لقضايا التواصل الاجتماعي من تشهير وتهديد واساءة، حيث ان اي شخص يسيء تطبق عليه العقوبات".

واضاف الربيعي، ان "اي شخص يستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الاساءة للاخرين من ناحية تشويه السمعة والطعن يكون فصل العقوبة مابين 25 الى 50 مليون دينار عراقي"، مبينا ان "هذه الجريمة تعتبر اكبر من جريمة القتل".

واشار الى ان "هذه البنود لاقت ترحيبا من جميع شيوخ العشائر، داعين الجميع الى كشف المتهمين بهذه القضايا".

N.A

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