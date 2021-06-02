قتلى في نزاع مسلح في قرية

2021/06/02 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب نزاع مسلح بين عائلتين متخاصمتين في إحدى قرى محافظة قنا المصرية بمقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين، مما اضطر السلطات لإرسال تعزيزات أمنية لمنع حدوث مزيد من القتال.

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