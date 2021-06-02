حريق مصفاة نفط في ايران

2021/06/02 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل إعلام إيرانية ،اليوم

الاربعاء، بأن حريقا كبيرا اندلع في

مصفاة نفطية ، جنوب العاصمة طهران.

وأوضح مدير طوارئ طهران بیمان صابریان

أن "سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود

إلى اشتعال النيران في خ

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