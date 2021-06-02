خطر محدق يتدفق من مخيم الهول.. الأمن النيابية تتحدث عن قنابل موقوتة في العراق

2021/06/02 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، عن حقيقة تسرب عوائل من مخيم الهول داخل العراق.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "لجنة الامن والدفاع النيابية لم يصلها اي تقرير رسمي يؤكد وجود عوائل من مخيم الهول السوري تسربت اثناء نقلها الى مخيم الجدعة غرب الموصل في الايام الماضية"، مؤكدا أن "عملية النقل تجري وفق اطار منظم من قبل فريق مشترك مع تدوين الاسماء في سجلات خاصة".

وأضاف العزاوي ان "هناك معارضة لخطوة الحكومة بنقل العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة غرب الموصل ولكن في نهاية المطاف فكرة الحكومة صحيحة لان ترك هولاء بعيدا وسط بيئة متطرفة ستخلق منهم اعداء وادوات تستغل فيما بعد في ضرب امن البلاد ونقلهم الى مخيم تحت اشراف حكومي واخضاع العوائل الى برامج تاهيل نفسي من اجل ازالة ترسبات الافكار المتطرفة هي الاسلم لمنع تحول تلك العوائل الى قنابل بشرية موقوتة".

واشار الى ان "داعش فكر وهنا يجب ان تكون الحرب المقبلة من خلال احتواء المغرر بهم ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ودفعهم بعيدا عن التنظيم لان ترك هولاء تعني وقوعهم في مستنقع الفكر المتطرف الذي سيمثل تحديا كبيرا لكل العراقيين".

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