بعد فائز السنفور.. نقابة الفنانين تنعى نحاتاً

2021/06/02 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيينرحيل النحات علاء الحمداني والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

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