صحة ذي قار: الفطر الأسود غير معدٍ ولا يصيب ذوي المناعة العالية

2021/06/02 | 22:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع أكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، أن مرض الفطر الأسود غير معد، ولا يصيب الأشخاص ذوي المناعة العالية.وقال مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار حيدر حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مرض الفطر الاسود هو مرض نادر ولا يصيب الاجسام الصحيحة ذات المناعة العالية، حيث إنه يستهدف الاشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى المناعة".وأضاف، أن "علاج الفطر الاسود هو نفسه المستخدم في علاج الكوفيد – 19 كإجراء منقذ للحياة"، مبيناً أن "الكورتزونات تؤدي للضغط على الجهاز المناعي، مما يؤدي للاصابة به".وأكد أن "المرض غير معد للانسان الطبيعي"، مشيراً إلى أن "الفطر الاسود موجود بكثرة في البيئة والاتربة ومختلف الأعفان".ويوم أمس الثلاثاء ، أكد عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الاصابات بالفطر الاسود التي تم الاعلان عنها في دائرة صحة ذي قار هي إصابة واحدة ولا يوجد أكثر من حالة"، موضحا أن "هذه الحالات غير مؤكدة علميا حتى اللحظة".وأضاف، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تواصلت مع الوزارة وتم الاتفاق على ارسال أكثر من لجنة صحية الى دائرة صحة ذي قار لإجراء الفحوصات وتشخيص الموضوع بشكل مهني وعلمي وطبي"، مؤكدا أنه "سيتم الاعلان عن النتائج الطبية للإصابات المشكوك بها في ذي قار خلال 24 ساعة".وأوضح أن "الفطر الأسود من الفطريات النادرة جدا الموجود في الاسمدة والاتربة وفي المناطق الزراعية والريفية ويصيب المرضى الذين يعانون من نقص حاد في المناعة، مشيرا الى أن "الرعب من الموضوع لهذه الدرجة غير مبرر وهو تحت السيطرة وستتم السيطرة عليه من قبل الوزارة".وأكد أن "الفطر الأسود مرض غير معد ونادر ويصيب حالات نادرة جدا للأشخاص المصابين بانخفاض المناعة والكورونا، لافتا الى أن "الحالات مشكوك بها في ذي قار ولكن غير مثبتة بالتحاليل وارسلنا فرقا وغدا سيعلن عن الاصابة إن كانت الفطر الاسود أو غيرها من الاصابات".

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