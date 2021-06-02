بالصور.. تنظيمات حمرين تكرم اعلاميي خورماتو

2021/06/02 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى الـ 46 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، جرت على قاعة مركز تنظيمات حمرين في قضاء خورماتو، مراسيم تكريم عدد من أعلاميي وصحفيي خورماتو، بحضور كريم شكر مسؤول مركز حمرين وكوادر واعضاء للاتحاد الوطني الكوردستاني في القضاء.

وقال كريم شكر في كلمة له بالمناسبة: نثمن دور الأعلاميين في زرع الأخوة بين أطياف خورماتو وبالأخص الصحفيين الكورد الذين أمتهنوا مهنتم الأعلامية بكل دقة وأخلاص وساندونا في كافة المجالات .

وأضاف: أطلب من الأعلامين أن يأخذوا مبدأ النقد البناء ونحن نرحب به لأن النقد البناء يأخذ بأيدنا نحو الصواب والأتحاد الوطني الكوردستان يرحب بكل نقد بناء خدمة للصالح العام.

PUKmedia/عمر اواره

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