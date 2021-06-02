الخزعلي: يتحدث عن حرب شيعية – شيعية والتواجد الاسرائيلي في الانبار ومحافظات اخرى

2021/06/02 | 22:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، على عدم السماح للأمور بأن تنزلق الى حرب شيعية-شيعية، مشيرا الى تواجد اسرائيلي في الانبار ومحافظات اخرى اضافة لكوردستان.

وقال الخزعلي في تصريحات تابعها NRT عربية، اليوم (2 حزيران 2021)، ان "من يتهمونا بأننا (اللا دولة) هل قاموا ببناء الدولة منذ 2003 الى اليوم"؟، واذا كان "هناك قوى (لا دولة) وسلاح منفلت فسببه من لم يقم بواجبه تجاه الدولة".

واضاف، ان "من يسمونهم (اللادولة) هم من حملوا السلاح وقاوموا الاحتلال ودافعوا عن السيادة ولو كان هناك منظومة عسكرية وامنية، لما حمل المتطوعون السلاح وحاربوا داعش".

واوضح، انه "لن نسمح ان تنزلق الامور الى حرب شيعية-شيعية والوعي والمحددات والضوابط الموجودة تمنع ذلك و سرايا السلام وابناء التيار الصدري هم الحشد وهم المقاومة ولن يصطدموا بقوات الحشد ومستوى الوعي عن التيار والسيد مقتدى الصدر لا يسمح بحدوث اي اشتباه او احتكاك والموساد يعمل على اغتيال شخصيات من الكتائب وسرايا السلام من اجل جرهم الى الاقتتال".

وتابع الخزعلي، ان "هناك تواجدا عسكريا اميركيا غير مشروع ويتوجب على الدولة اخراج هذه القوات وفق الدستور وقرار البرلمان واذا أخرجت القوى السياسية والحكومة القوات الاميركية من البلاد سنقوم بإلقاء السلاح".

واشار الى ان "التواجد الاسرائيلي في العراق وليس كردستان فقط اكثر مما يتوقعه المتوقع واسرائيل كانت تعمل سابقا بادواتها في العراق اما اليوم فهم موجودون بأنفسهم في اكثر من محافظة".

وبين، ان "التواجد الاسرائيلي في مدينة الانبار من خلال واجهات كثيرة والاسرائيليون تواجدوا عبر منظمات مجتمع مدني وشركات ومن خلال جوازات مزورة"، على حد تعبيره.

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