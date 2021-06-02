الجنوب السوري.. روسيا تقطع رواتب

2021/06/02 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق الجنوب السوري تطورات متسارعة، ويقول ناشطون سوريون إنها قد تزيد من التوتر الأمني والعسكري في الأيام المقبلة، وخاصة في محافظة درعا التي رفض الأهالي فيها في الأيام الماضية المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد في 26 من شهر مايو الماضي.

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