2021/06/02 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن طفلين في فلوريدا اقتحما منزلا وتبادلا إطلاق النار مع قوات إنفاذ القانون، التي استجابت لبلاغ عما يحدث في الموقع.وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولوسيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في فلوريدا..



طفلان يتبادلان إطلاق النار مع الشرطة الامريكية المركز الخبري الوطني.

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