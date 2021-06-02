2021/06/02 | 23:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، عن أهم ما أنجزته لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيقات بملفات وعقود وزارة الكهرباء للأعوام ما بين 2006-2020.وقال الكعبي في مداخلة هاتفية مع برنامج المحايد من على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب العراقي: كشف هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب العراقي: كشف هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).