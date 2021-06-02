2021/06/02 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

استهل كريم بنزيما نجم ريال مدريد، عودته لمنتخب فرنسا خلال المباراة الودية أمام ويلز، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمنافسات يورو 2020 هذا الشهر، بخيبة أمل.

في الدقيقة 27، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للديوك بعد اللجوء لتقنية الفيديو، التي أشارت إلى لمسة يد ضد نيكو ويليامز لاعب ويلز.

ونال نيكو ويليامز بطاقة حمراء بعدما حرم بنزيما من تسجيل هدف.

وسنحت الفرصة لمهاجم ريال مدريد لهز الشباك من ركلة جزاء، إلا أن الحارس الويلزي داني ورد، تصدى لها بنجاح.

ويشارك بنزيما مع منتخب فرنسا للمرة الأولى بعد غياب طويل دام ما يقرب من ست سنوات، بسبب قضية فالبوينا الشهيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يستهل عودته للديوك بخيبة أمل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يستهل عودته للديوك بخيبة أمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).