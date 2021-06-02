واشنطن تفرض رسوما على ست دول بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

2021/06/02 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت واشنطن إنها ستفرض رسوما على ست دول بعد أن خلص تحقيق أجراه مكتب ممثلة التجارة الأمريكية إلى أن ضرائب الخدمات الرقمية الخاصة بهذه الدول تميز بشكل غير عادل ضد الشركات الأمريكية.وأوضحت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي في بيان أن التحقيق في المادة 301 في الضرائب، الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في يونيو 2020، خلص إلى أنه يجب فرض "تعريفات إضافية على سلع معينة" على النمسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.وذكرت أنه سيتم تعليق الرسوم الجمركية لمدة 180 يوما حتى يمكن التفاوض على اتفاق دولي.المصدر: RT

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