نقابة الفنانين تنعى النحات العراقي علاء الحمداني

2021/06/02 | 23:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الأربعاء، النحات العراقي علاء الحمداني.

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وقالت النقابة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل النحات علاء الحمداني، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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