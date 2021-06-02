العراق: الصحة تصدر توضيحا بشأن مرض 'الفطر الاسود' ومخاطره على المواطنين

2021/06/02 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت دائرة صحة ذي قار، الاربعاء، أن مرض الفطر الاسود غير معد، ولا يصيب الأشخاص ذوي المناعة العالية.

وقال مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار حيدر حنتوش في تصريح تابعه NRT عربية، (2 حزيران 2021)، ان "مرض الفطر الاسود هو مرض نادر ولا يصيب الاجسام الصحيحة ذات المناعة العالية، حيث إنه يستهدف الاشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى المناعة".

واضاف حنتوش، ان "علاج الفطر الاسود هو نفسه المستخدم في علاج الكوفيد – 19 كإجراء منقذ للحياة"، مبينا أن "الكورتزونات تؤدي للضغط على الجهاز المناعي، مما يؤدي للاصابة به".

واكد، أن "المرض غير معد للانسان الطبيعي"، مشيرا إلى أن "الفطر الاسود موجود بكثرة في البيئة والاتربة ومختلف الأعفان".

N.A

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