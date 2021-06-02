القائمة العربية توافق على الانضمام لائتلاف لإنهاء حكم نتانياهو

2021/06/02 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القائمة العربية الموحدة، في وقت متأخر من الأربعاء، موافقتها على الانضمام إلى ائتلاف حكومي مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحسب بيان.

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